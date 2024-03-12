العربي يرتقي لثالث” يلو”.. وتعادل جدة وأحد.. والنجمة وهجر

حائل- خالد الحامد
واصل فريق العربي زحفه نحو المقدمة بعد فوزه على مضيفه الجندل1/3 في المواجهة التي احتضنها ملعب نادي العروبة بالجوف، ضمن منافسات الجولة 25 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
سجل للعربي روميل كيوتو ” هدفين”، وعصام القرني، فيما أحرز هدف الجندل” ديمبلي”. بهذه النتيجة، رفع العربي رصيده إلى 44 نقطة ليحل في المركز الثالث، وبقي الجندل عند 33 بالمركز العاشر.
وتعادل فريقا جدة وأحد1/1 في المواجهة التي احتضنها استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة. سجل لفريق جدة حسين المعيني وتعادل لأحد جيرالد تاكاوارا؛ فبات رصيد جدة 28 نقطة بالمركز الرابع عشر، وأحد 29 نقطة بالمركز 11.
وبنفس النتيجة، خرج فريقا النجمة وهجر بالتعادل، في المواجهة التي جرت على ملعب التعليم بعنيزة، سجل النجمة أولًا عن طريق محمد الحارثي، وتعادل لهجر نواف أبو عامر؛ ليرفع النجمة رصيده إلى 34 نقطة بالمركز التاسع، وهجر 19 بالمركز ما قبل الأخير.
🔚 نهاية المباراة#الجندل 1#العربي 3
⚽️ شاهد أهداف المباراة ..⤵️#الجندل_العربي | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/QXmsN9QgRT
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) March 11, 2024
⚽️ شاهد أهداف المباراة ..⤵️#جدة_هجر | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/kYvg4MBRu4
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) March 11, 2024