الرياضة

العربي يرتقي لثالث” يلو”.. وتعادل جدة وأحد.. والنجمة وهجر

صحيفة البلادaccess_time3 / رمضان / 1445 هـ      12 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل- خالد الحامد
واصل فريق العربي زحفه نحو المقدمة بعد فوزه على مضيفه الجندل1/3 في المواجهة التي احتضنها ملعب نادي العروبة بالجوف، ضمن منافسات الجولة 25 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

سجل للعربي روميل كيوتو ” هدفين”، وعصام القرني، فيما أحرز هدف الجندل” ديمبلي”. بهذه النتيجة، رفع العربي رصيده إلى 44 نقطة ليحل في المركز الثالث، وبقي الجندل عند 33 بالمركز العاشر.

وتعادل فريقا جدة وأحد1/1 في المواجهة التي احتضنها استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة.  سجل لفريق جدة حسين المعيني وتعادل لأحد جيرالد تاكاوارا؛ فبات رصيد جدة 28 نقطة بالمركز الرابع عشر، وأحد 29 نقطة بالمركز 11.

وبنفس النتيجة، خرج فريقا النجمة وهجر بالتعادل، في المواجهة التي جرت على ملعب التعليم بعنيزة، سجل النجمة أولًا عن طريق محمد الحارثي، وتعادل لهجر نواف أبو عامر؛ ليرفع النجمة رصيده إلى 34 نقطة بالمركز التاسع، وهجر 19 بالمركز ما قبل الأخير.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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