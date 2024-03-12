الاتحاد السعودي يدشن النسخة الجديدة من كأس خادم الحرمين الشريفين

هاني البشر – الرياض
يدشن الاتحاد السعودي لكرة القدم، غدًا الأربعاء عند العاشرة مساءً في الرياض، النسخة الجديدة من كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الحالي 2023-2024 وذلك تزامنًا مع إجراء قرعة الدور نصف النهائي من المسابقة، بمشاركة أندية الهلال، النصر، الخليج والاتحاد.
ويأتي تدشين النسخة الجديدة من الكأس نظرًا لاحتفاظ نادي الهلال بالنسخة السابقة بعد فوزه باللقب العام الماضي، وهي المرة الرابعة التي يتوج فيه بطلًا للنسخة ذاتها (2015، 2017، 2020، 2023)، حيث تنص الفقرة 4 من المادة 27 من اللائحة التنظيمية لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، على أحقية النادي الذي يفوز بالكأس ثلاث مرات متتالية، أو أربع مرات متفرقة امتلاك النسخة.