الرياضة

الاتحاد السعودي يدشن النسخة الجديدة من كأس خادم الحرمين الشريفين

صحيفة البلادaccess_time3 / رمضان / 1445 هـ      12 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

هاني البشر – الرياض
يدشن الاتحاد السعودي لكرة القدم، غدًا الأربعاء عند العاشرة مساءً في الرياض، النسخة الجديدة من كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الحالي 2023-2024 وذلك تزامنًا مع إجراء قرعة الدور نصف النهائي من المسابقة، بمشاركة أندية الهلال، النصر، الخليج والاتحاد.

 

ويأتي تدشين النسخة الجديدة من الكأس نظرًا لاحتفاظ نادي الهلال بالنسخة السابقة بعد فوزه باللقب العام الماضي، وهي المرة الرابعة التي يتوج فيه بطلًا للنسخة ذاتها (2015، 2017، 2020، 2023)، حيث تنص الفقرة 4 من المادة 27 من اللائحة التنظيمية لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، على أحقية النادي الذي يفوز بالكأس ثلاث مرات متتالية، أو أربع مرات متفرقة امتلاك النسخة.

 

وتعد بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين أغلى البطولات المحلية، وتوج فيها تاريخيًا 10 أبطال، وهي أندية الأهلي، والهلال، والاتحاد، والنصر، والشباب، والاتفاق، والوحدة، والفيحاء، والفيصلي والتعاون.

وكانت النسخة السابقة من الكأس تم تدشينها عام 2011 حيث شهدت هذه الكأس تنافسًا كبيرًا بين الأندية منذ ذلك الحين وحتى آخر ظهور لها في الموسم الماضي 2022-2023.

يذكر أن بطل كأس خادم الحرمين الشريفين يحصل على جائزة قدرها 10 ملايين ريال، بالإضافة إلى مقعد مباشر في كأس السوبر السعودي، ومقعد مباشر في دوري أبطال آسيا 2.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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