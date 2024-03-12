الأمراء والوزراء والمسؤولون يرفعون التهاني للقيادة

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وسأل أمير منطقة مكة المكرمة الله – سبحانه وتعالى- أن يُعيد هذه المناسبة المباركة على القيادة الرشيدة والجميع بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على هذا الوطن الغالي أمنه واستقراره وازدهاره، حاثاً قطاعات المنطقة على تقديم جميع الخدمات لضيوف الرحمن؛ ليتمكنوا من أداء عباداتهم في يُسرٍ وطمأنينة.

ورفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، باسمه ونيابة عن منسوبي الوزارة، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- وسأل سموه الله- العلي القدير- أن يعيده على الجميع بأمن واستقرار وطمأنينة في ظل القيادة الرشيدة- أدامها الله.

ورفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة التهنئة للقيادة الرشيدة – أعزها الله- سائلًا المولى- سبحانه- أن يُعيد هذه المناسبة باليُمن والبركات، وأن يجعله شهر خير وبركة على الجميع، منوهاً إلى ضرورة العمل التكاملي ومضاعفة الأعمال لخدمة قاصدي البيت العتيق؛ ابتغاءً لرضوان الله، وتحقيقاً لتوجيهات ولاة الأمر – أيدهم الله.

كما رفع محافظ جدة صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، التهنئة ، وسأل سموه المولى- عزَّ وجلَّ- أن يعيد هذه المناسبة المباركة على القيادة الرشيدة- حفظها الله- أعواماً عديدة وأزمنة مديدة وهم بموفور الصحة والعافية.

ورفع معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، باسمه ونيابةً عن منسوبي منظومة الإعلام، أسمى آيات التهنئة وأصدقها ، وسأل المولى- تعالى- أن يوفق الجميع لاغتنام أوقاته المباركة، وأن يعيد شهر رمضان على بلادنا؛ قيادةً وشعبًا بالخير واليُمن والبركات، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ويديم على المملكة عزها ومجدها وأمنها ورخاءها وازدهارها.

ورفع معالي النائب العام عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أصالة عن نفسه وعن أعضاء ومنسوبي ومنسوبات النيابة العامة صادق التهنئة وعظيم التبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله – بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأشاد معاليه بالجهود العظيمة والعمل الدؤوب، الذي تقوم عليه الدولة – رعاها الله – في العناية بالأشهر الفضيلة ورعايتها للحرمين الشريفين وقاصديهما. واختتم معاليه الدعاء بأن يحفظ الله خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وأن يجزيهما خير الجزاء، وأن يديم على وطننا أمنه وأمانه وازدهاره، في ظل قيادتهما الرشيدة، وأن يمدهما بعونه وتوفيقه وتسديده.