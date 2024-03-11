1701 زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية خلال شهر

الرياض : البلاد

نفّذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ممثلة في الإدارة العامة للفروع؛ “1701” زيارة ميدانية على المنشآت الصناعية في جميع مناطق المملكة خلال شهر فبراير الماضي؛ وذلك في إطار جولات الوزارة الدورية لمتابعة المصانع، والوقوف على مدى جاهزيتها، والتأكد من التزامها بتطبيق معايير الجودة والاشتراطات اللازمة.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح أنّ الزيارات الميدانية المُنفّذة خلال الشهر الماضي شملت 598 زيارة على المصانع في منطقة الرياض، و 444 زيارة في منطقة مكة المكرمة، و 309 زيارات في المنطقة الشرقية، إضافة إلى 88 زيارة من منطقة عسير، و 72 زيارة من منطقة القصيم، و 58 زيارة في منطقة المدينة المنورة، و 37 زيارة في منطقة الجوف، و 22 زيارة على مصانع منطقة تبوك، فيما نفذت 21 زيارة في منطقة جازان، بالإضافة إلى 16 زيارة لكلٍ من منطقتي نجران والباحة، و 10 زيارات على كل من مصانع منطقة حائل ومنطقة الحدود الشمالية.

وأكّد الجراح أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية عازمة على مواصلة زياراتها الميدانية؛ للتأكد من تطبيق المنشآت الصناعية للمعايير والاشتراطات اللازمة، ومتابعة التزام المصانع الوطنية بتوفير منتجات ذات جودة عالية، ومطابقة المعايير والمواصفات المعتمدة، والتحقق من سلامة المنتجات، وتصحيح أوضاع المصانع الواقعة خارج المدن الصناعية.

يذكر أنّ وزارة الصناعة والثروة المعدنية تشترط على أي منشأة صناعية الحصول على رخصة سلامة صادرة عن الدفاع المدني، وتوفيرها لوسائل السلامة تبعاً لطبيعة النشاط، إضافة إلى التأكد من توفر مخارج الطوارئ، ونظام للإطفاء، وتخزين المواد الخام، والمنتجات بطريقة آمنة.