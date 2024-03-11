12 فريقاً عربياً في بطولة القادسية الرمضانية لكرة قدم الصالات

البلاد- الدمام
سُحبت في مقر نادي القادسية بالخبر قرعة بطولة القادسية الرمضانية لكرة قدم الصالات، التي ستقام خلال 6 إلى 19 رمضان 1445 هـ، ضمن منافسات وفعاليات موسم النادي الرمضاني.
وستقام البطولة على الصالة الداخلية بنادي القادسية، بمشاركة 12 فريقًا عربياً، تم تقسيمها على ثلاث مجموعات يتأهل من خلالها 8 فرق إلى الدور الثاني، على أن يكون تأهل الفريقين الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة، وفريقين كأفضل ثالث.
وضمت المجموعة الأولى فرق شركة مجالات المتعددة للمقاولات المصري، وأوفسايد والأولمبي، والفرسان، فيما ضمت المجموعة الثانية أندية الحمادة الأردني، والخبر، وتنمية المواهب، وماز، وفي المجموعة الثالثة فرق صقر أغادير المغربي، والرائد، والراشد، وجيفيز.
وحدد نادي القادسية جوائز قيمة للفائزين؛ إذ سيحصل الفريق البطل على 100 ألف ريال، فيما سيحصل الوصيف على 50 ألف ريال، وستكون هناك فعاليات مصاحبة للجماهير الحاضرة وجوائز يومية، إضافة إلى فعاليات اجتماعية، ومسابقة القرآن الكريم.
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