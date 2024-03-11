المرأه صحة و عافية

وصفات سحور رمضان.. طريقة عمل كبسة اللحم البيضاء

نيفين عباسaccess_time2 / رمضان / 1445 هـ      11 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

كل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان المبارك ونقدم لكِ أول وصفات السحور للشهر الفضيل

المقادير اللازمة

لحم كمية بحسب الرغبة
شحم او سمن
بصل وثوم مفرومين
ملح وفلفل
ورق غار؛ حبوب هيل؛ خولنجان؛ ورق غار؛ قرفة؛ لومي
أرز طويل الحبة

طريقة العمل

يذوب الشحم او السمن في قدر ضغط
يضاف له البصل والثوم ويقلب حتي يذبل
تضاف البهارات الصحيحة له وتقلب حتي تظهر رائحتها
يضاف اللحم للبهارات ويقلب
يضاف لهم ماء مغلي ويترك حتي ينضج اللحم حوالي 40 دقيقة
ثم يضاف لهم الارز بعد ان ينقع ويغسل
يترك حتي يتشرب الارز المرق
ثم يوضع علي نار هادئة حتي تمام النضج
ثم تقدم ساخنة

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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