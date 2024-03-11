وصفات سحور رمضان.. طريقة عمل كبسة اللحم البيضاء

كل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان المبارك ونقدم لكِ أول وصفات السحور للشهر الفضيل

المقادير اللازمة

لحم كمية بحسب الرغبة

شحم او سمن

بصل وثوم مفرومين

ملح وفلفل

ورق غار؛ حبوب هيل؛ خولنجان؛ ورق غار؛ قرفة؛ لومي

أرز طويل الحبة

طريقة العمل

يذوب الشحم او السمن في قدر ضغط

يضاف له البصل والثوم ويقلب حتي يذبل

تضاف البهارات الصحيحة له وتقلب حتي تظهر رائحتها

يضاف اللحم للبهارات ويقلب

يضاف لهم ماء مغلي ويترك حتي ينضج اللحم حوالي 40 دقيقة

ثم يضاف لهم الارز بعد ان ينقع ويغسل

يترك حتي يتشرب الارز المرق

ثم يوضع علي نار هادئة حتي تمام النضج

ثم تقدم ساخنة