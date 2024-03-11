أكدت نتائج “أرامكو السعودية” استمرار قوتها المالية ومرونة أدائها التشغيلي كإحدى أكبر شركات الطاقة العالمية ، حيث أعلنت توزيع أرباح نقدية على المساهمين بلغت 116.5 مليار ريال عن الربع الرابع 2023،مع توقعات بارتفاع استثماراتها الرأسمالية للعام الحالي 2024 بسقف طموح يصل إلى نحو 218 مليار ريال، في الوقت الذي تواصل فيه تعزيز موثوقية إمداداتها للطلب العالمي المتزايد، بالتوازي مع تقدم مشاريعها لزيادة إنتاجية الغاز بأكثر من 60% بحلول عام 2030 ، والتركيز المتواصل لتطوير وتطبيق أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

ورغم تحديات الاقتصاد العالمي ، تؤكد النتائج والخطط الاستراتيجية الاستثمارية لعملاق الطاقة السعودية ، نجاحاتها المتوالية في تعظيم الاحتياطيات ، وتوسيع مشاريعها للصناعات التحويلية ذات الطلب المتنامي ، وتعزيز قدراتها ودورها في دعم تنويع واستدامة الاقتصاد الوطني ، وما تتمتع به الشركة من فرص كبيرة عالميا ، والإسهام القوي في رسم مستقبل الطاقة بما في ذلك “المتجددة”، وهو ما يؤكد عليه رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر ، بأن “النتائج المالية القوية تعزز قدرة الشركة على تحقيق قيمة ثابتة للمساهمين ، والفرص الجديدة لتطوير أعمال الشركة، وتلبية احتياجات العملاء ، وتوجهها القوي للاستثمار في التقنيات الحديثة في إطار “رؤية المملكة 2030”.