معسكر تدريبي يجهز الهجانات السعوديات

البلاد- الرياض

أعلن الاتحاد السعودي للهجن عن إقامة معسكر تدريبي للهجانات السعوديات في ميدان الجنادرية للهجن، والذي ينطلق غداً الـ 11 إلى 30 مارس بمشاركة 12 هجانة. وتخضع الهجانات خلال المعسكر إلى تدريبات مكثفة تحت إشراف الاتحاد السعودي للهجن لتجهيزهم للبطولات المقبلة؛ التي من أهمها كأس العلا للهجن، المقرر إقامتها خلال شهر أبريل المقبل. وأوضح المدير التنفيذي في اتحاد الهجن المهندس محمود البلوي أن إقامة المعسكر تأتي بتوجيهات من الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن، حرصاً منه على إعداد جيل من الهجانات السعوديات على نحو متميز للمشاركة في البطولات المقبلة وتسجيل ظهور مُشرف لهن، وذلك بعد مشاركتهن في مهرجان ولي العهد للهجن، الذي أقيم في الطائف خلال شهر سبتمبر الماضي، ومهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن، الذي أقيم بالرياض في شهر فبراير الماضي.