زيادة نقل الحاويات عبر “ميرسك”

البلاد – الرياض

وقعت الخطوط الحديدية (سار) عقدًا مع شركة الشحن البحري “ميرسك” إحدى أكبر خطوط الملاحة في العالم لزيادة أعداد الحاويات المنقولة عبر قطارات سار بين ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، والميناء الجاف بالرياض. وقع العقد الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية السعودية الدكتور بشار بن خالد المالك، والمدير التنفيذي لميرسك السعودية العربية محمد شهاب، حيث يمتد العقد لمدة 3 سنوات؛ ويهدف إلى زيادة عدد الحاويات المنقولة عبر قطار الشرق، وتقديم حلول نقل مبتكرة مما يعزز القدرة التنافسية للمملكة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة (سار) الدكتور بشار بن خالد المالك، أن إبرام شراكة إستراتيجية مع إحدى أكبر شركات الخطوط الملاحية في العالم يعزز من خدمات قطاع الشحن، ويؤكد على مساعي (سار) في تقديم حلول نقل مبتكرة وآمنة ومستدامة لرفع الكفاءة التشغيلية في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، والميناء الجاف بالرياض، وتسريع حركة الحاويات من الصادرات والواردات مما يسهم في تحسين مؤشرات الأداء اللوجستي للمملكة بما يلبي مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030.