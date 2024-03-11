توطين 35 % من “طب الأسنان”

البلاد – الرياض

بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالشراكة مع وزارة الصحة ، تنفيذ قرار توطين مهن طب الأسنان بنسبة 35%، منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 3 عاملين فأكثر ، بهدف توفير مزيد من فرص العمل المحفزة والمُنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.

وأكدت الوزارة أن منشآت القطاع الخاص ستستفيد من المحفزات وبرامج الدعم التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمساعدة المنشآت في توظيف السعوديين، فيما أوضحت وزارة الصحة أن المحفزات تشمل دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، دعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية، ودعم عملية التوظيف والاستمرار الوظيفي، بالإضافة إلى أولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية هدف.

وأصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلًا إجرائيًا يوضح تفاصيل التوطين والمهن والنسب المطلوبة على موقعها الإلكتروني، مؤكدة على ضرورة تقيد المنشآت والالتزام بتطبيق الأحكام، تلافيًا للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين.