تدشين هدية خادم الحرمين من التمور وتفطير الصائمين

سراييفو – داكار – واس

دشّنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة في البوسنة والهرسك، برنامجي هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور وتفطير الصائمين في شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ، بحضور رئيس المشيخة الإسلامي ومفتي كرواتيا الشيخ الدكتور عزيز حسانوفيتش، والملحق الديني في البوسنة والهرسك عامر بن بنوان العنزي، وعدد من الشخصيات الدينية بقاعة الاحتفالات بالمركز الإسلامي في العاصمة الكرواتية زغرب، حيث تبلغ كمية هدية التمور (5) أطنان، ويستفيد من البرنامجين 40 ألف مستفيد.

وقدّم مفتي كرواتيا عزيز حسانوفيتش شكره لحكومة المملكة ممثلةً بخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على هذه الهدية الغالية، مبيناً بأن ذلك ليس بغريب على هذه البلاد المباركة وقيادتها وشعبها، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المملكة قيادةً وشعباً.

كما دشنت الوزارة في العاصمة السنغالية داكار، برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين وتوزيع التمور في السنغال، وذلك في مقر المعهد الإسلامي، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السنغال سعد بن عبدالله النفيعي، ومعالي وزير الحج السنغالي الدكتور أبو بكر سار، والملحق الديني بسفارة المملكة سلمان بن عبدالعزيز الفهيد، وعدد من المسؤولين.