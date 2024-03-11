“بيئة مكة” تنفّذ برنامج حقلي عن محصول السمسم

مكة المكرمة : واس

نفّذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة مُمثلاً بمكتبها بمحافظة القنفذة، أمس، برنامج حقلي عن زراعة وإنتاج السمسم بمركز سبت الجارة التابعة للمحافظة، وذلك بالتعاون مع الإرشاد الزراعي بالمنطقة.

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة المهندس حسن بن إبراهيم المعيدي، أن البرنامج الحقلي لزراعة وإنتاج السمسم تضمن استعراض الممارسات الزراعية الجيدة لمحصول السمسم، واحتياجات محصول السمسم من التسميد، وأهم آفات محصول السمسم وطرق مكافحتها، وكذلك استعراض القيمة المضافة للسمسم، وتطوير سلاسل القيمة المضافة عبر الصناعات غير الغذائية لزيت السمسم.

وأكد أن الورشة قدمت شرحاً وافياً عن العمليات الخاصة بزراعة الحبوب وتحديداً ” السمسم ” أو ما يسمى محلياً ” الجلجلان “، حيث تضمنت حوارات مع المزارعين حول الطرق السليمة للإنتاج، واستخدام الآلات الحديثة في الحصاد، والسبل الكفيلة بتطوير زراعته.

من جهته أفاد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة بالإنابة المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس، أن الورشة تأتي من أهمية هذا المحصول الزراعي في إطار مشروع تعزيز قدرات الوزارة لتنفيذ برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة في المحافظة، مؤكدًا أن الإرشاد الزراعي في المنطقة يقوم بتقديم برامج شهرية للمزارعين خاصة بالمحاصيل الزراعية وكيفية التعامل معها على مدار العام.