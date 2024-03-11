القيادة تهنئ رئيس باكستان

جدة – واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس آصف علي زرداري، بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية باكستان الإسلامية.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات، بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وأشاد ــ أيده الله ــ بهذه المناسبة بتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، التي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس آصف علي زرداري، بمناسبة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية، رئيساً لجمهورية باكستان الإسلامية.

وعبر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات، بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق المزيد من التقدم والرقي.