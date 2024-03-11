الرياضة الألمانية فورسترلينج تتوج ببطولة أرامكو لفرق السيدات للجولف

متابعة – محمد الجليحي اختتمت في تامبا بولاية فلوريدا الامريكية سلسلة فرق أرامكو للسيدات للجولف، المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة؛ حيث توجت اللاعبة الألمانية ألكسندرا فورسترلينج باللقب.

وساعدت نتيجة اليوم الأخير لخمسة تحت المستوى للألمانية فورسترلينج في تسجيل منافسة قوية أمام المصنفة الثامنة على العالم تشارلي هال، ونجمة كأس سولهايم كارلوتا سنجاندا.

ووضعت الألمانية نفسها في لوحة المتصدرين في اليوم الأخير، بعد أن قدمت أفضل أداء فني لديها؛ ما جعل فرصتها قوية في التقدم نحو الصدارة والفوز باللقب، الذي يعتبر الثالث لها في الجولة الأوروبية للسيدات، واللقب الأول في سلسلة الأحداث العالمية؛ لتكون النجمة الألمانية سعيدة بإضافة اسمها إلى قائمة مرموقة إلى جانب أكبر نجمات الجولف. ويسجل للألمانية- التي أصبحت محترفة في الموسم الماضي- أن تضع موضعًا لها إلى جانب الأسماء الأسطورية في سولهايم. وستمثل فورسترلينج فريق أوروبا في وقت لاحق من هذا العام في كأس سولهايم 2024، التي تقام في نادي روبرت ترينت جونز للجولف، لتنتقل إلى المركز الثاني في التصفيات، بناءً على النقاط.

في سياق متصل، جاءت كل من كارلوتا سيجاندا، وبرونتي ضمن المراكز الخمسة الأولى، مع ليكسي تومسون من فريق الولايات المتحدة الأمريكية. أما اللاعبة الهندية ديشكا داكر، التي جاءت في المركز الخامس عشر فتعتبر الوحيدة من خارج أوروبا، التي تحقق هذا المركز، ما جعلها تؤكد مكانتها ضمن الفرق الأوروبية. وستنتقل سلسلة بطولة أرامكو للفرق والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة في جولتها القادمة إلى كوريا الجنوبية خلال الفترة من 10 الى 12 مايو المقبل. حيث ستتنافس أفضل لاعبات الجولف مرة أخرى؛ من أجل انجاز جديد.