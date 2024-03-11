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أطباق رمضان.. طريقة عمل جيب التاجر

نيفين عباسaccess_time2 / رمضان / 1445 هـ      11 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

جيب التاجر من الأطباق التي لها حضور قوي في سفرة أول أيام رمضان

المقادير اللازمة

شرائح توست أبيض
ملح وفلفل
زبدة وزيت
بصل وثوم مفرومين
دقيق
بيض مخفوق
زيت للقلي
فلفل رومي مقطع
دجاج فيليه مكعبات
ملعقة كبيرة مايونيز
جبن كريمي

طريقة العمل
يفرد التوست بنشابة العجين حتي يصبح متساوٍ
يقطع دوائر ويغمس في البيض
ثم الدقيق
يقلي في الزيت حتي ينتفخ ويرفع
يفتح من الداخل ويترك جانباً
يشوح البصل والثوم في الزبدة والزيت حتي يذبل
يضاف للبصل الدجاج وبهارات حسب الرغبة
ثم يضاف له الفلفل ويقلب حتي ينضج
يضاف له المايونيز والجبن الكريمي ويقلب
يرفع عن النار ويحشي بالخبز ويقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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