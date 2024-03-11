أطباق رمضان.. طريقة عمل جيب التاجر

جيب التاجر من الأطباق التي لها حضور قوي في سفرة أول أيام رمضان

المقادير اللازمة

شرائح توست أبيض

ملح وفلفل

زبدة وزيت

بصل وثوم مفرومين

دقيق

بيض مخفوق

زيت للقلي

فلفل رومي مقطع

دجاج فيليه مكعبات

ملعقة كبيرة مايونيز

جبن كريمي

طريقة العمل

يفرد التوست بنشابة العجين حتي يصبح متساوٍ

يقطع دوائر ويغمس في البيض

ثم الدقيق

يقلي في الزيت حتي ينتفخ ويرفع

يفتح من الداخل ويترك جانباً

يشوح البصل والثوم في الزبدة والزيت حتي يذبل

يضاف للبصل الدجاج وبهارات حسب الرغبة

ثم يضاف له الفلفل ويقلب حتي ينضج

يضاف له المايونيز والجبن الكريمي ويقلب

يرفع عن النار ويحشي بالخبز ويقدم