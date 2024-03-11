أطباق رمضان.. طريقة عمل بوريك الأجبان بالبقدونس

البوريك من الأطباق المميزة والتي يمكن تحضيرها بعدة حشوات ونقدم لكِ وصفة البوريك بحشوة أجبان متنوعة

المقادير اللازمة

لفة من عجينة الجلاش أو الفيلو

جبن موزاريلا مبشور

جبن شيدر مبشور

جبن كريمي بالقشطة

جبن إمنتال مبشور

كوب حليب

ربع كوب كريمة

بيضة

بقدونس مفروم

سمنة او زبدة

طريقة العمل

تفرد طبقة من الجلاش في بايركس مدهون زبدة او سمنة

تكرر العملية حتي نحصل علي 4 طبقات جلاش

يضاف لها خليط الاجبان مع البقدونس

توضع 4 طبقات اخري من الجلاش اعلي الاجبان مع مراعاة دهن كل طبقة بالزبدة او السمنة قبل وضعها علي الاخري

يقطع الجلاش مربعات

تخفق البيضة مع الحليب والكريمة وقليل من الفلفل الاسود

ثم توضع اعلي البوريك

تخبز في فرن حار حتي تصبح ذهبية اللون

يخرج ويقدم