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أطباق رمضان.. طريقة عمل بوريك الأجبان بالبقدونس

نيفين عباسaccess_time2 / رمضان / 1445 هـ      11 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البوريك من الأطباق المميزة والتي يمكن تحضيرها بعدة حشوات ونقدم لكِ وصفة البوريك بحشوة أجبان متنوعة

المقادير اللازمة

لفة من عجينة الجلاش أو الفيلو
جبن موزاريلا مبشور
جبن شيدر مبشور
جبن كريمي بالقشطة
جبن إمنتال مبشور
كوب حليب
ربع كوب كريمة
بيضة
بقدونس مفروم
سمنة او زبدة

طريقة العمل

تفرد طبقة من الجلاش في بايركس مدهون زبدة او سمنة
تكرر العملية حتي نحصل علي 4 طبقات جلاش
يضاف لها خليط الاجبان مع البقدونس
توضع 4 طبقات اخري من الجلاش اعلي الاجبان مع مراعاة دهن كل طبقة بالزبدة او السمنة قبل وضعها علي الاخري
يقطع الجلاش مربعات
تخفق البيضة مع الحليب والكريمة وقليل من الفلفل الاسود
ثم توضع اعلي البوريك
تخبز في فرن حار حتي تصبح ذهبية اللون
يخرج ويقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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