أطباق رمضان.. طريقة عمل المنتو

المنتو من أبرز أطباق سفرة رمضان في الشهر الفضيل

المقادير اللازمة

3 كوب من الطحين

نص كيلو من اللحم المفروم خشن

4 حبات من البصل المفروم

ماء للعجن

نص ملعقة من الكمون

نص ملعقه من الفلفل الإسود

ملح

طريقة العمل

يقلب قليل من الملح مع الطحين

يضاف الماء بالتدريج للطحين ونعجن حتى نحصل على عجينة متماسكة

يقلب اللحم مع البصل والملح والفلفل والكمون جيداً

يفرد العجين على سطح مرشوش بالطحين

تقطع دوائر متوسطة الحجم

تحشى كل حبة بالقليل من اللحم وتغلق جيداً

نحضر قدر المنتو ونضع به ماء وملح وبهارات

يدهن القدر بالزيت حتى لا تلتصق حبات المنتو

ترص حبات المنتو بالقدر وتدهن بالزيت

ترفع على النار حتى تمام النضج

ثم تقدم