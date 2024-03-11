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أطباق رمضان.. طريقة عمل المنتو

نيفين عباسaccess_time2 / رمضان / 1445 هـ      11 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

المنتو من أبرز أطباق سفرة رمضان في الشهر الفضيل

المقادير اللازمة
3 كوب من الطحين
نص كيلو من اللحم المفروم خشن
4 حبات من البصل المفروم
ماء للعجن
نص ملعقة من الكمون
نص ملعقه من الفلفل الإسود
ملح

طريقة العمل
يقلب قليل من الملح مع الطحين
يضاف الماء بالتدريج للطحين ونعجن حتى نحصل على عجينة متماسكة
يقلب اللحم مع البصل والملح والفلفل والكمون جيداً
يفرد العجين على سطح مرشوش بالطحين
تقطع دوائر متوسطة الحجم
تحشى كل حبة بالقليل من اللحم وتغلق جيداً
نحضر قدر المنتو ونضع به ماء وملح وبهارات
يدهن القدر بالزيت حتى لا تلتصق حبات المنتو
ترص حبات المنتو بالقدر وتدهن بالزيت
ترفع على النار حتى تمام النضج
ثم تقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، وصحيفة مفاكرة السعودية، وصحيفة صوت الخليج الكويتة، وصحيفة فرانشيفال الفرنسية،،، لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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