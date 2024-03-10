وزير الرياضة يتوِّج الهولندي “ماكس فيرستابين” بسباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1 لعام2024

هاني البشر – جدة
توّج صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الهولندي “ماكس فيرستابين” سائق فريق ريد بُل بالمركز الأول في سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1 لعام 2024، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود؛ نائب أمير منطقة مكة المكرمة.
وشهد السباق الذي يعد الجولة الثانية من بطولة العالم للفورمولا1 لهذا العام، حضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل؛ رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية، الذي توّج المكسيكي “سيرجيو بيريز” سائق فريق ريد بُل بالمركز الثاني، فيما سلّم معالي المهندس ياسر الرميان؛ رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو المونغاسكي “شارل لوكلير” سائق فريق فيراري جائزة المركز الثالث، فيما حضر السباق كل من: محمد بن سليم؛ رئيس الاتحاد الدولي للسيارات FIA، وستيفانو دومينيكالي؛ الرئيس والمدير التنفيذي للفورمولا1، والمهندس عليان الوتيد؛ الرئيس التنفيذي لمجموعة STC.
وجاءت نتائج بقية المتسابقين في جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1 لعام 2024 على النحو الآتي:
4. أوسكار بياستري (ماكلارين)
5. فرناندو ألونسو (أستون مارتن)
6. جورج راسل (مرسيدس)
7. أوليفر بيرمان (فيراري)
8. لاندو نوريس (ماكلارين)
9. لويس هاميلتون (مرسيدس)
10.نيكو هولكينبيرغ (هاس)
الجدير بالذكر أن الجولة الثالثة من سباقات موسم فورمولا1 لعام 2024، ستكون تحت اسم “جائزة أستراليا الكبرى”، وذلك في الفترة ما بين 24 إلى 27 مارس 2024م.