مركز الملك سلمان يواصل إغاثته لغزة وأوكرانيا

غزة- زوسوف – واس

في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي والمعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم ، يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع مساعداته الإغاثية على الفلسطينيين المتضررين النازحين في قطاع غزة، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني، ، حيث جرى توزيع 26 طنًا من السلال الغذائية الأساسية، و250 حقيبة صحية, استفاد منها 3,900 نازح في مراكز الإيواء بمحافظة رفح.

وفي لبنان واصل المركز تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري في محافظة عكار وقضاء المنية في لبنان. ووزع المشروع الأسبوع الماضي 25 ألف ربطة خبز يوميًا للعائلات المحتاجة من السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان، استفاد منها 125 ألف فرد.



وضمن مساعدات المملكة للشعب الأوكراني، وصلت الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة عشر التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى مطار زوسوف بجمهورية بولندا القريب من الحدود الأوكرانية، تحمل على متنها 80 طنًا من المواد الإغاثية ومولدات وأجهزة كهربائية، تمهيدًا لإيصالها عبر الحدود البولندية لداخل أوكرانيا.