مجمع لصناعة السيارات الكهربائية

البلاد – الرياض

أعلنت شركة سير، أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية، والشركة المُصنِّعة لمعدّات التكنولوجيا الأصلية، ترسية مشروع إنشاء مجمع سير لصناعة السيارات الكهربائية في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، بقيمة تقارب 5 مليارات ريال، وذلك على شركة قادة البناء الحديث السعودية.

وقالت الشركة في بيان لها، إنه بموجب هذا التعاقد، سيشهد المشروع إنشاء البنية التحتية البلدية والمرافق الصناعية والإدارية على مساحة مليون متر مربع، وإجمالي مسطح بناء يقارب 530 ألف متر مربع، وسيتضمن المجمع الصناعي عدة مناطق شاملة لجميع مراحل صناعة السيارات الكهربائية، منها منطقة كبس المكونات الرئيسية للسيارة، ومنطقة تشكيل الهيكل الرئيسي، والطلاء ومنطقة تجميع كامل مكونات السيارات. إضافةً إلى مناطق مخصصة للعمليات اللوجستية، وإدارة المخلفات، إلى جانب مستودعات التخزين، والمكاتب، ونظام لمعالجة المياه ومضمار خاص لتجربة السيارات.

وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أصدرت في يونيو الماضي ترخيصًا لـشركة “سير” ، أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية.