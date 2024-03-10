الرياضة

في دوري يلو.. تعثر العروبة والفيصلي.. وفوز القيصومة

صحيفة البلادaccess_time1 / رمضان / 1445 هـ      10 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل- خالد الحامد
سقط العروبة في فخ الخسارة أمام الصفا بنتيجة 0-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب نادي العروبة بالجوف، ضمن منافسات الجولة 25 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

سجل هدفي الصفا حسين النخلي وكاكا منديز؛ ليرتفع رصيد الصفا لـ 29 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد الغروبة  عند 47 نقطة في وصافة الترتيب.

 

واقتنص القيصومة فوزًا ثمينًا بعد تغلبه على ضيفه البكيرية بهدف نظيف، في المواجهة التي احتضنها ملعب نادي الباطن. سجل هدف القيصومة الوحيد سادات كريم.

بهذه النتيجة، رفع القيصومة رصيده إلى 20 نقطة بالمركز السادس عشر ، وبقي البكيرية عند 29 نقطة بالمركز الحادي عشر.


وفي المجمعة، حقق الباطن ثلاث نقاط ثمينة بعد فوزه على مضيفه الفيصلي بنتيجة 3-1. سجل للباطن محمد السهلي، وعكاشه حمزاوي” هدفين”، فيما أحرز للفيصلي محمد شيخي. بهذا الفوز، ارتفع رصيد الباطن إلى 38 نقطة بالمركز الثامن، وتوقف رصيد الفيصلي عند 41 بالمركز الخامس.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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