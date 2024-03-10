في دوري يلو.. تعثر العروبة والفيصلي.. وفوز القيصومة

حائل- خالد الحامد
سقط العروبة في فخ الخسارة أمام الصفا بنتيجة 0-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب نادي العروبة بالجوف، ضمن منافسات الجولة 25 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
سجل هدفي الصفا حسين النخلي وكاكا منديز؛ ليرتفع رصيد الصفا لـ 29 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد الغروبة عند 47 نقطة في وصافة الترتيب.
واقتنص القيصومة فوزًا ثمينًا بعد تغلبه على ضيفه البكيرية بهدف نظيف، في المواجهة التي احتضنها ملعب نادي الباطن. سجل هدف القيصومة الوحيد سادات كريم.
بهذه النتيجة، رفع القيصومة رصيده إلى 20 نقطة بالمركز السادس عشر ، وبقي البكيرية عند 29 نقطة بالمركز الحادي عشر.
وفي المجمعة، حقق الباطن ثلاث نقاط ثمينة بعد فوزه على مضيفه الفيصلي بنتيجة 3-1. سجل للباطن محمد السهلي، وعكاشه حمزاوي” هدفين”، فيما أحرز للفيصلي محمد شيخي. بهذا الفوز، ارتفع رصيد الباطن إلى 38 نقطة بالمركز الثامن، وتوقف رصيد الفيصلي عند 41 بالمركز الخامس.
🔚 نهاية المباراة#الفيصلي 1#الباطن 3
⚽️ شاهد أهداف المباراة ..⤵️#الفيصلي_الباطن | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/GFezxxqDQ1
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) March 10, 2024
🔚 نهاية المباراة#العروبة 0#الصفا 2
⚽️ شاهد أهداف المباراة ..⤵️#العروبة_الصفا | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/wNCTPGRFP4
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) March 10, 2024
🔚 نهاية المباراة#القيصومة 1#البكيرية 0
⚽️ شاهد هدف المباراة ..👇#القيصومة_البكيرية | #دوري_يلو
#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/vIec0Kp1x9
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) March 10, 2024