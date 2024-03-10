الرياضة في دوري يلو.. القادسية يتفوق على الخلود ..العدالة يسترد عافيته بنقاط الجبلين

حائل- خالد الحامد

اقترب فريق القادسية من الصعود إلى دوري روشن للمحترفين بعد فوزه عل الخلود بهدفين دون مقابل، في المواجهة التي جرت أحداثها على استاد الأمير سعود بن جلوي بالخبر. سجل هدفي القادسية لوسيانو فيتو، ومباي دياني؛ فأصبح رصيد القادسية 56 في صدارة الترتيب ، فيما توقف الخلود عند 43 نقطة. استرد فريق العدالة عافيته وتغلب على مضيفه الجبلين بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت على استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل. سجل هدفي العدالة ديجانيتش دافيد، ودونوفان أولو ، فيما أحرز هدف الجبلين محمد رايحي من ركلة جزاء.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد العدالة إلى 41 نقطة بالمركز السادس، بينما توقف رصيد الجبلين عند 41 نقطة في المركز السابع. وكسب العين ضيفه الترجي بهدف دون رد، في المواجهة التي احتضنها استاد الملك سعود بالباحة. سجل هدف العين أنتوني أوكبوتو .

بهذه النتيجة، رفع العين رصيده إلى 27 بالمركز 14 نقطة، فيما توقف رصيد الترجي عند 17 نقطة بالمركز الأخير.