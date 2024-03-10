الرياضة عبدالله بن فهد يكرم أبطال موسم الاتحاد السعودي للفروسية 2023-2024

البلاد- الرياض كرم الأمير عبدالله بن فهد رئيس الاتحاد السعودي للفروسية أبطال موسم 2023-2024 م في الحفل الذي أقيم مساء أمسالسبت بمقر قفز السعودية بالجنادرية الرياض. وحصل الفارس مشاري الحربي على بطل موسم قفز الحواجز، فيما حصل الفارس عبدالرحمن قحل على بطل فئة الشباب والفارس عبدالعزيز قحل على بطل فئة الناشئين وحصل الجواد “Cascadello Bov RM” لمالكه إبراهيم الرشيد على أفضل جواد لموسم قفزالحواجز. وفي سباقات القدرة والتحمل، حصل الفارس ريان المبطي على جائزة بطل الموسم، فيما نال الفارس عبدالله الزايدي لقب بطل الشباب، وحصد الجواد ” RIVERGUM HIGH SPEE” لمالكه ريان المبطي على أفضل جواد بالموسم. وفي لعبة التقاط الأوتاد حصل الفارس مهذل القحطاني على لقب بطل الموسم، فيما حقق الفارس هشام التميمي لقب بطل موسم الرماية من على ظهر الخيل. ويأتي تكريم أبطال موسم الاتحاد السعودي للفروسية لكافة الألعاب؛ تأكيداً على دعم الفرسان وتحفيزهم للاستمرار وتقديم الأفضل خلال الموسم الذي انطلق في سبتمبر الماضي 2023 وامتد لستة أشهر، شهد خلاله العديد من المنافسات المثيرة. وفي حديث لرئيس الاتحاد السعودي للفروسية الامير عبدالله بن فهد هنأ فيه الفائزين وقال :” أبارك لفرساننا الأبطال المستوى المشرف والمميز لهم طوال الموسم، الذي أثمر بتتويجهم أبطالاً للموسم 2023-2024 وما نراه اليوم من تطور ملحوظ في مستويات فرساننا الأبطال في جميع الفئات وتعدد الأسماء في كل موسم هو نتاج الدعم اللا محدود الذي نحظى به في رياضة الفروسية من القيادة الرشيدة- حفظها الله- الذي ينعكس على نتائج منتخبات الفروسية في المشاركات الدولية والعالمية وتمثيل المملكة بأفضل صورة.