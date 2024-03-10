ضيوف برنامج خادم الحرمين: للمملكة مكانة عظيمة ونثمن جهودها الجليلة

البلاد – المدينة المنورة

عبر عدد من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، الدفعة الرابعة عن بالغ شكرهم وتقديرهم لقيادة المملكة ولشعب المملكة على ما وجدوه من حفاوة وتقدير وحسن استقبال منذُ وصولهم إلى المملكة، مؤكدين أن للمملكة مكانة عظيمة تتمثّل في خدمتها الجليلة للإسلام والمسلمين في مختلف المواسم.

وقدّم نائب رئيس مجلس علماء جمهورية قرغيزستان الشيخ عبدالمناف قارئ مماساليف، أحد ضيوف الدفعة الرابعة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشكر لكل من أسهم في إعداد هذه البرامج، وتوفير كل سبل الراحة وكافة الخدمات للضيوف.

وبحسب “واس” أبدى نائب رئيس مجلس علماء جمهورية قرغيزستان سعادته بقدومه إلى المملكة لزيارة المسجد النبوي والمسجد الحرام، وأداء مناسك العمرة، خاصةً وأن هذه الزيارة تأتي في هذه الأيام المباركة.

واختتم حديثه برفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على هذه الاستضافة، وعلى كرم الضيافة التي رافقتهم منذ مغادرتهم بلدانهم، مؤكداً أنهم عاشوا فخر الضيافة حتى وصلهم إلى مطار المدينة المنورة، وشهدوا الاستقبال من كافة لجان الوزارة.