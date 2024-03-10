مع حلول شهر رمضان المبارك ، تشهد مواسم العمرة ذروتها حيث تستقبل المملكة الملايين من المعتمرين والزائرين ، وسط استعدادات كاملة وخطط محكمة لكافة الأجهزة المعنية وفي مقدمتها قطاعات وأجهزة وزارة الداخلية ، لتوفير أقصى سبل الراحة والطمأنينة واليسر لضيوف الرحمن ، تنفيذا للتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، وسمو الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية – حفظهم الله – بتسخير جميع الإمكانات المادية والبشرية، وبذل كل ما من شأنه إنجاح الخطط الأمنية لهذا الموسم.

إن المملكة العربية السعودية وقد شرفها الله تعالى بأقدس المقدسات ، لاتدخر جهدا ولا بذلا في العناية بها ، والرعاية التامة لضيوف الرحمن حجاجا ومعتمرين وزائرين في كافة مراحل رحلتهم الإيمانية ، ضمن رسالتها العظيمة في خدمة الإسلام والمسلمين ، ودائما على عهدها بهذه المسؤولية الكبيرة التي تعتز بها وتتفانى في أدائها وتطويرها بكل جديد من الخطط وأحدث التقنيات.

ومع استهلال موسم العمرة للشهر الفضيل ، تتجلى هذه الحقائق بالجاهزية التامة التي أكد عليها معالي مدير الأمن العام في المؤتمر الصحفي لقيادات القطاعات الأمنية ، وقد باشرت قوات أمن العمرة تنفيذ مهامها الكبيرة والمتكاملة ، لحفظ النظام وإدارة وتنظيم الحشود وإدارة الحركة المرورية وتقديم الخدمات الإنسانية في أنصع صورها وأسمى معانيها.