شاهد | أهداف مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو 4-0

انتصر ريال مدريد بأربعة أهداف نظيفة على ضيفه سيلتا فيغو أمسية الأحد، لحساب مباريات المرحلة 28 من الدوري الإسباني لكرة القدم (2023-2024).

دارت أحداث المباراة في ملعب (سانتياغو برنابيو) معقل ريال مدريد أمام حضور جماهيري كبير قارب 74 ألف مشجّع، وبإدارة الحكم ماريو ميليرو لوبيز.

سجّل أهداف ريال مدريد ضد سيلتا فيغو كل من فينيسيوس جونيور في الدقيقة 21، ثم هدفين بالنيران الصديقة من لاعبي فيغو، فيثنتي غوايتا وكارلوس دومينغيز في الدقيقتين 79 و88، واختتم التركي الواعد أردا غولر رباعية الفريق الملكي في الدقيقة الرابعة بعد التسعين.

بهذا الفوز يستمر ريال مدريد في صدارته للائحة الدوري الإسباني برصيد 69 نقطة، متقدّمًا على الوصيف جيرونا (62) وبرشلونة صاحب المركز الثالث (61).

مشاهدة أهداف مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو 4-0