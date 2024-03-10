شاهد | أهداف مباراة بايرن ميونيخ وماينز 8-1

انتصر بايرن ميونيخ على ضيفه ماينز بثمانية أهداف لواحد السبت، في إطار مباريات المرحلة الـ25 من الدوري الألماني لكرة القدم للموسم الحالي (2023-2024).

ورفع الفريق البافاري رصيده إلى 57 نقطة، ليقلص الفارق مؤقّتًا مع المتصدر بايرن ليفركوزن إلى 7 نقاط فقط، قبل لقاء ليفركوزن أمام فولفسبورغ الأحد.

بدأ أهداف بايرن ميونيخ ضد ماينز، المهاجم الدولي الإنجليزي هاري كين في الدقيقة 13، الذي تربّع على قمة هدّافي الـ(بوندسليغا) برصيد 30 هدفًا.

وتوالت الأهداف عبر ليون غوريتسكه في الدقيقة 20، ثم قلص نديم أميري لماينز في الدقيقة 31، وعاد كين ليسجّل الثالث لفريقه في الدقيقة 45.

في الشوط الثاني أحرز لبايرن كل من توماس مولر (47) وجمال موسيالا (61) وسيرجي جنابري (66) ثم اختتم كين (70) واختتم غوريتسكه (92).

أهداف مباراة بايرن ميونيخ وماينز 8-1

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