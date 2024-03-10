رابع دورات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي تنطلق 5 ديسمبر

جدة : البلاد

كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، عن موعد دورته الرابعة والمزمع إقامتها من 5 إلى 14 ديسمبر 2024 في مقر المهرجان الجديد والنابض بالحياة في جدة التاريخية “البلد”، إحدى المناطق المُدرجة في قائمة التراث العالمي لليونيسكو.

ويواصل مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عقب نجاح دورته الثالثة في ديسمبر الماضي 2023، والتي احتفت بالأعمال السينمائية المميزة وعززت من روابط الصناعة السينمائية، مبادراته الرامية إلى دعم وتطوير الصناعة السينمائية على مدار العام عبر توفير منصة للمواهب الصاعدة من المملكة العربية السعودية والعالم العربي وأفريقيا وقارة آسيا، بجانب التحضير المكثف لدورته الرابعة المرتقبة في ديسمبر 2024م.

يذكر أن الدورة الثالثة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، قد استضافت 125 فيلمًا من 75 دولة مختلفة، بمشاركة 17 فيلمًا طويلًا، و 25 فيلمًا قصيرًا لِتُنافس على جوائز اليُسر، وشهدت حضورًا كثيفًا لكل من العروض السينمائية وورش العمل الفعّالة، بمشاركة 938 شركة إنتاج مختلفة، إضافة إلى عدد من جلسات التواصل المثرية للصناعة السينمائي بجانب جلسات حوارية بحضور أسماءٍ لامعةٍ من عالم السينما.