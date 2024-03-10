دعم وتأهيل 90 شاباً من المقبلين على الزواج بالمدينة المنورة

المدينة المنورة : البلاد

استفاد 90 شاباً من المقبلين على الزواج بالمدينة المنورة من دعم المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان” وبرامج التأهيل والتدريب التي تنفذها جمعية التوعية الأسرية بالمنطقة “أسرتي” خلال العام الحالي 2024م.

وأوضحت جمعية التنمية الأسرية بالمدينة المنورة “أسرتي” أن المستفيدين أتموا مؤخراً، برامج تأهيليهم من خلال التحاقهم بدورات تدريبية قدمها مختصون في المجالات الشرعية والاجتماعية والصحية والاقتصادية، للاستفادة من دعم ذوي الدخل المحدود من الشباب المقبلين على الزواج، المعتمد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ بهدف تمكين الأسر، وتوعيتهم في العديد من المسارات الأسرية لتحقيق حياة سعيدة.