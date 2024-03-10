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دعم وتأهيل 90 شاباً من المقبلين على الزواج بالمدينة المنورة

صحيفة البلادaccess_time1 / رمضان / 1445 هـ      10 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

المدينة المنورة : البلاد

 استفاد 90 شاباً من المقبلين على الزواج بالمدينة المنورة من دعم المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان” وبرامج التأهيل والتدريب التي تنفذها جمعية التوعية الأسرية بالمنطقة “أسرتي” خلال العام الحالي 2024م.

 وأوضحت جمعية التنمية الأسرية بالمدينة المنورة “أسرتي” أن المستفيدين أتموا مؤخراً، برامج تأهيليهم من خلال التحاقهم بدورات تدريبية قدمها مختصون في المجالات الشرعية والاجتماعية والصحية والاقتصادية، للاستفادة من دعم ذوي الدخل المحدود من الشباب المقبلين على الزواج، المعتمد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ بهدف تمكين الأسر، وتوعيتهم في العديد من المسارات الأسرية لتحقيق حياة سعيدة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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