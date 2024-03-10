الإقتصاد

حساب المواطن: 3.3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة شهر مارس

صحيفة البلادaccess_time1 / رمضان / 1445 هـ      10 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أودع برنامج حساب المواطن اليوم، 3.3 مليارات ريال، مخصص دعم شهر مارس للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السادسة والسبعين 10.4 ملايين مستفيد وتابع.

وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 195 مليار ريال منها 2.5 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، موضحًا بأن 72% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1475 ريالًا.

وأوضح مدير عام التواصل، أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2 مليون رب أسرة مُشكّلين ما نسبته 72%، وبلغ عدد التابعين 7.5 ملايين مستفيد.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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