حساب المواطن: 3.3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة شهر مارس

جدة : البلاد

أودع برنامج حساب المواطن اليوم، 3.3 مليارات ريال، مخصص دعم شهر مارس للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة السادسة والسبعين 10.4 ملايين مستفيد وتابع.

وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 195 مليار ريال منها 2.5 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، موضحًا بأن 72% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1475 ريالًا.

وأوضح مدير عام التواصل، أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2 مليون رب أسرة مُشكّلين ما نسبته 72%، وبلغ عدد التابعين 7.5 ملايين مستفيد.