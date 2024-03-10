توقيع اتفاقية إنشاء محطة الحاير المستقلة لمعالجة مياه الصرف الصحي

الرياض : البلاد

وقّع وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس المديرين للشركة السعودية لشراكات المياه المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي بمقر الوزارة اليوم اتفاقية إنشاء مشروع محطة الحاير المستقلة لمعالجة مياه الصرف الصحي في الرياض بسعة معالجة (200) ألف م3/في اليوم، وإنشاء منظومة نقل للمياه المعالجة بطول (32) كلم، بسعة (400) ألف م3، ومحطة ضخ وخزانات بسعة (200) ألف م3، بهدف دعم وتعظيم الاستفادة من المياه المعالجة في المملكة.

وأوضح الوزير الفضلي أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء الموقر، وتحقيقًا لأهداف وخطط الوزارة لطرح مشاريع إنتاج المياه ومعالجة الصرف الصحي أمام المستثمرين في مناطق المملكة كافة، وامتدادًا لتوقيع المشاريع السابقة بمشاركة القطاع الخاص في تطوير هذا القطاع الحيوي، وزيادة مساهمته في التنمية.

وأشار إلى أن هذه المشاريع التي تعمل منظومة البيئة والمياه والزراعة على تنفيذها بمشاركة القطاع الخاص توافق مع أهداف رؤية المملكة 2030، الرامية إلى تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة الإنفاق، وتعظيم الاستفادة من المياه المعالجة في نطاقات عدة أهمها استخدامات الرأي.

من جهته، كشف الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراكات المياه المهندس خالد القريشي بأن مشروع الحاير من المشاريع التي تم طرحها بمشاركة القطاع الخاص؛ لمعالجة مياه الصرف الصحي والذي سيعمل بنظام البناء، التملك، التشغيل ونقل الأصول (BOOT)، وسيكون التشغيل الفعلي للمشروع في الربع الرابع من عام 2026م.

وأضاف أن مدة الاتفاقية 25 عامًا، بالإضافة إلى تقليل تكاليف التشغيل، ودعم المحتوى المحلي عبر زيادة نسبة التوطين بالأعمال والموارد البشرية.

يشار الى أن هذا المشروع يأتي امتدادًا لعمليات التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص، في قطاع البيئة والمياه والزراعة، بعد توقيع العديد من المشاريع السابقة لإنتاج المياه المستقلة، ومعالجة مياه الصرف الصحي والخزن الاستراتيجي ونقل المياه، وفق مستهدفات رؤية 2030.