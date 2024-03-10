تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عن سمو ولي العهد.. أمير  الرياض يتوِّج الفائزين بكأسي المؤسس للخيل العربية الأصيلة والمهجنة

الرياض- البلاد

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ونيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- توَّج صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، مساء السبت، الفائزين بكأس الملك عبد العزيز -طيب الله ثراه- للخيل العربية الأصيلة والخيل المهجنة الأصيلة (الثروبيرد).

وبلغ مجموع جوائز شوطي كأس المؤسس، الملقب بـ”تاج البطولات”، 10 ملايين ريال، بواقع 5 ملايين ريال لكل شوط، وأقيم الشوطان في ختام الحفل رقم 110، من موسم سباقات الرياض، الذي ينظمه نادي سباقات الخيل، على ميدان الملك عبد العزيز في الجنادرية، واشتمل الحفل على 12 شوطًا، استهلت بـ4 أشواط على الأرضية العشبية.

وتعد الأشواط الثامن والتاسع والعاشر ضمن الأشواط الرئيسية لأمسية كأس المؤسس، بجائزة قدرها 300,000 ريال لكل شوط، وسلم الأستاذ زياد المقرن -الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل- الكأس لطاقم الإسطبل الفائز في كل سباق منها، كما شهد الحفل أداءً مميزًا للخيال السعودي عادل الفريدي الذي حقق 3 انتصارات متساويًا في ذلك مع الخيال كاميلو أوسبينا.

شوطا كأس المؤسس

استطاع المهر المرشح “ضيدان” لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز، أن يصادق على ترشيحاته ويحقق الكأس الرئيسة، كأس الملك عبد العزيز- الفئة الأولى، لخيل الثلاث السنوات المنتجة محليًّا على مسافة الميل، بقيادة الفارس كاميلو أوسبينا وتدريبات أحمد محمود.

وحسم “ضيدان” الفوز بعد شوط درامي ومثير، تم فيه سحب النتيجة تحكيميًّا من المهر “عزم الرياض”، إثر تداخل بين الخيل قبل خط النهاية؛ ليحل على إثرها ثانيًا، بينما كان المركز الثالث للمهر “وكيد” لمؤسسة الملك عبد الله الإنسانية، أما الرابع والخامس فكانا أيضًا من نصيب أبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز، بواسطة “طيبة فال” و”للعلم” تواليًا.

وسيطرت إسطبلات الخالدية على كأس الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة المنتجة محليًّا على مسافة ميل بكل جدارة في الشوط الحادي عشر، بعد أن استطاعت الفرس “مبارزة الخالدية” لأبناء الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز، الفوز والمصادقة على ترشيحاتها بقيادة الخيال عادل الفريدي، وتدريبات ناصر بن مطلق، في زمن قدره 1:47:20 دقيقة.

وتغلبت “مبارزة الخالدية” على الجواد “حافظك الله الخالدية” المملوك لإسطبلات الخالدية الذي حل ثانيًا بفارق حوالي ثلاثة أطوال. وكان المركز الثالث أيضًا من نصيب إسطبل أبناء الأمير خالد بن سلطان، عن طريق الفرس “تلعاء الخالدية”. ويعد الفوز بهذا الشوط هو الثالث على التوالي لأبناء الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز.

“صنست فلاش” تختتم مسيرتها بـ21 فوزًا

وأقيم الشوط العاشر على بطولة ميدان الملك عبد العزيز للأفراس مفتوح الدرجات- فرس أربع سنوات فأكثر، بمسافة 1200م. وحققت الفرس “صنست فلاش” ذات السنوات الثمانية، الفوز في زمن قدره 1:11:73 دقيقة، بعد صراع كبير مع منافستها الفرس “الفيصلية”.

وتعود ملكية “صنست فلاش” لأبناء فيحان فيصل المنديل، بتدريب نايف المنديل، وبقيادة من الخيال أليكسس مورينو، الذي حقق انتصاره الثاني في هذه الأمسية. ويُعد هذا الفوز هو المشاركة الأخيرة للفرس الفائزة قبل الاعتزال، بعد أن حققت 21 انتصارًا في مسيرتها المبهرة، حيث جمعت بين بطولتي ميدان الملك خالد والملك عبد العزيز، في هذا الموسم كخير ختام لمسيرتها.

“بدر” بطل ميدان الملك عبد العزيز

وشهد الشوط التاسع، بطولة ميدان الملك عبد العزيز (فئة 1 محلية) مفتوح الدرجات- أربع سنوات فأكثر- بمسافة 2000م. وظفر بالشوط الجواد “بدر” ابن الفحل الأمريكي “كتنز جوي”، والمملوك لإسطبل السفير، بتدريب إبداح العذاب، وقيادة الخيال عادل الفريدي.

واستطاع “بدر” أن يفوز بفارق كبير عن الجياد المشاركة، يصل إلى 9 أطوال؛ حيث أنهى مسافة السباق في زمن قدره 2:03:84 دقيقة، مسجلًا بذلك الانتصار الثالث له على التوالي في ميدان الملك عبد العزيز.

“نجيب الزمان” يحافظ على لقبه

وفي ثامن أشواط الأمسية، حافظ الجواد “نجيب الزمان” ذو السنوات الخمس، على لقب بطولة ميدان الملك عبد العزيز للخيل العربية (ليستد) مفتوح الدرجات- عربي أربع سنوات فأكثر، بعدما أنهى مسافة 1600م في زمن قدره 1:46:32 دقيقة، بفارق 6 أطوال عن زميله في الإسطبل صاحب المركز الثاني الجواد “بارز”، مسجلًا الانتصار السادس في مسيرته. وركض “نجيب الزمان” بشعار إسطبل صفوة العاديات، وتدريبات عبد العزيز الموسى، وقيادة من الخيال كاميلو أوسبينا.

“ميثاء الخالدية” تتوج بكأس نادي سباقات الخيل

وأقيم كأس نادي سباقات الخيل للخيل الجزيرية في الشوط السابع من الحفل، على مسافة 1600م مفتوح الدرجات- عربي أربع سنوات فأكثر، وفازت به “ميثاء الخالدية” مسجلة الانتصار السادس في مسيرتها، بعدما أنهت مسافة السباق في زمن قدره 1:49:50 دقيقة. وركضت “ميثاء الخالدية” بشعار إسطبلات الخالدية، وتدريبات ناصر بن مطلق، وقيادة الخيال عادل الفريدي.

“ترابط” تحسم تحدي نادي سباقات الخيل

وشهد سادس أشواط الأمسية، إقامة تحدي نادي سباقات الخيل مفتوح الدرجات- إنتاج أربع سنوات فأكثر، على مسافة 1400م، وفازت به الفرس “ترابط” لـعبد الله إبراهيم عبد الله الخشان، بتدريبات عبد العزيز المتعب، وقيادة الخيال مهند النصار، الذي حقق ثاني انتصاراته في هذا الحفل. وحققت “ترابط” الفوز الخامس في سجلها، بعدما أنهت مسافة التحدي في زمن قدره 1:25:47 دقيقة.

انطلاقة على الأرضية العشبية

وأقيم أول أشواط الأمسية على مسافة 1200م للخيل المبتدئة إنتاج محلي (عشبي) لم تربح- إنتاج ثلاث سنوات، وفازت به الفرس “الداخلية” لمالكها عبد الله إبراهيم عبد الله الخشان، بتدريبات عبد العزيز المتعب، وقيادة الخيال مهند النصار. وقطعت الفرس الفائزة مسافة الشوط في زمن قدره 1:14:07 دقيقة، مسجلةً فوزها الأول.

وبفارق طول وربع الطول عن “جيوونت” أقرب منافسيه، أنهى الجواد “روفانيمي” ثاني أشواط الأمسية، والذي امتد لمسافة 1200م تكافؤ (عشبي) 0-80 مفتوح الدرجات- أربع سنوات فأكثر، في زمن قدره 1:11:84 دقيقة، مسجلًا ثالث انتصاراته. والجواد الفائز مملوك ليوسف محمد عبد الرحمن الطريف، وقاده الخيال ريكاردو فيريرا، بتدريبات سامي الحرابي.

وخصص الشوط الثالث تكافؤ (عشبي) 0-90 مفتوح الدرجات- ثلاث سنوات، وامتدت للمسافة نفسها أيضًا 1200م، وفاز به الجواد “مقتحم” للشيخ عبد الله حمود المالك الصباح، بتدريبات ثامر الديحاني، وقيادة الخيال محمد الدهام. وأنهى الجواد الفائز مسافة السباق بفارق كبير عن جميع منافسيه في زمن قدره 1:11:36 دقيقة، مسجلًا انتصاره الثاني في ثانية مشاركاته.

وبرابع أشواط الحفل -الذي خصص للأفراس مفتوح الدرجات (عشبي) على مسافة 2100م- فازت الفرس “إسراج” لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز، بتدريبات نايف المنديل، وقيادة الخيال أليكسس مورينو. وأنهت “إسراج” مسافة الشوط في زمن قدره 2:14:01 دقيقة، مسجلةً انتصارها الثاني عشر في سجلها.

وخُصص الشوط الخامس للأفراس تكافؤ من 0-70 مفتوح الدرجات- فرس إنتاج أربع سنوات فأكثر، على مسافة 1600م، وفازت به “أورال” لأبناء فالح بن عايد أبواثنين، بتدريبات عبد الله شبيب، وقيادة الخيال كاميلو أوسبينا. وحققت الفرس الفائزة الانتصار الثاني في مسيرتها، بعدما أنهت مسافة السباق أولًا في زمن قدره 1:40:23 دقيقة.