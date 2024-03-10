النجيفي والعثيم يتوجان بنهائي دوري جاهز لقفز الحواجز

اختتمت مساء السبت منافسات نهائي دوري جاهز لقفز الحواجز، الذي أقيم على مدى ثلاثة أيام في مقر قفز السعودية بالجنادرية في الرياض؛ حيث على المركز الأول الفارس زيد النجيفي، فيما جاء في المركز الثاني الفارس مشاري الحربي وحل ثالثاً عبدالرحمن النمر.
وفي شوط نهائي الفئة الوسطى، حصل الى المركز الأول الفارس زيد النجيفي، فيما حصد المركز الثاني الفارس مازن اليوسف، وجاء في المركز الثالث الفارس سعيد العابورة.
وفي شوط نهائي الفئة الصغرى توج بالمركز الأول الفارس مشهور العثيم، وجاء في المركز الثاني الفارس عبدالرحمن البلادي، وحل ثالثاً الفارس عبدالهادي القحطاني.
وفي منافسات الفرق توج فريق العجمي بالمركز الأول فيما حصل على المركز الثاني فريق كلية الملك عبدالعزيز الحربية وجاء في المركز الثالث فريق فرست اوما.
يذكر أن دوري جاهز لقفز الحواجز تكون من ثماني جولات أقيمت في مدينتي الرياض وجدة على ثلاث مستويات الصغرى والوسطى والكبرى، وكذلك الفرق وشهدت الجولات تنافسا كبيرا طوال الموسم.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م