المملكة تستعرض ريادتها في تقنيات المياه

لندن – واس

بحث وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبحث والابتكار الدكتور عبدالعزيز بن مالك المالك، بحضور ممثلين من المؤسسة العامة لتحلية المياه، والمركز الوطني لترشيد المياه أوجه التعاون المستقبلية مع عدد من الشركات التقنية الرائدة في قطاع المياه؛ لتبني التقنيات الحديثة، واستعراض الحلول الابتكارية، وأبرز الفرص الاستثمارية المتاحة، وكيفية نقل تقنيتها لتطوير القطاع في المملكة.

جاء ذلك خلال مشاركة وفد المملكة في القمة العالمية لتقنيات المياه في العاصمة البريطانية لندن، بهدف إبراز جهود المملكة في تبني وتوطين التقنيات في قطاع المياه، والاطلاع على أحدث التقنيات في المجال، وتعزيز سبل التعاون المشترك بين الدول المشاركة، من خلال بناء الشراكات ونقل المعرفة مما يسهم في نمو أُطر البحث والابتكار في القطاع.

وأوضح المشرف العام على الإدارة العامة للابتكار والتقنيات الحديثة الدكتور معتز السليم المشرف، أن قطاع المياه يزخر بالفرص المستقبلية وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، مؤكدا ريادة المملكة في صناعة تحلية المياه عالميًا، حيث تنتج أكثر من 11.5 مليون م3 يومياً، كما تستهدف خفض تكلفة إنتاج المياه المحلاة من 2.27 كيلو واط لكل متر مكعب إلى النصف، وهي الأولى عالمياً في كفاءة الإنتاج في هذا المجال.