الفرنسية “دوريان” تحقق المركز الأول في أولى جولات “سباقات أكاديمية فورمولا1 لعام 2024” بجدة

هاني البشر – جدة
أسدل الستار السبت 9 مارس 2024م، عن منافسات الجولة الأولى لبطولة أكاديمية فورمولا1، ضمن فعاليات سباق جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا1، بمشاركة 16 سائقة يمثلن 5 فرق.
ونجحت الفرنسية دوريان بين سائقة فريق “بريما ريسينغ”، في الحصول على المركز الأول في السباق الثاني، بزمنٍ قدره 32 دقيقة و01 ثانية و271 جزءاً من الثانية، تلتها البريطانية آبي بولينغ سائقة فريق “رودين موتور سبورت” بفارق ثانيةٍ واحدة و994 جزءاً من الثانية، والهولندية مايا ويوج سائقة فريق “بريما ريسينغ” في المرتبة الثالثة، بفارق 5 ثوانٍ و376 جزءاً من الثانية.
وتمكنت البطلة السعودية ريما الجفالي من الوصول في المرتبة الحادية عشرة، وذلك في أول مشاركةٍ لها في البطولة، إذ أنهت السباق بفارق 25 ثانية و025 جزءاً من الثانية عن صاحبة المركز الأول.
الجدير بالذكر، أن بطولة أكاديمية فورمولا1 لعام 2024م، ستتضمن سبع جولات، ستقام في ميامي الأمريكية، برشلونة الإسبانية، وإندفورت الهولندية، وسنغافورة، وقطر، على أن تختتم في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
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