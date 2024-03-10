الأهلي يتغلب على التعاون في دوري روشن

محمود العوضي- جدة
تصوير- عبدالرحمن الخزيم
تغلب فريق الأهلي على نظيره التعاون، مساء السبت، بهدف وحيد، في إطار منافسات الجولة الـ 23 بدوري روشن.
سجل اللاعب فراس البريكان هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 82 من زمن المباراة.
بتلك النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد التعاون عند 39 نقطة في المركز الخامس.
هدددددف!⚽
فراس البريكان يسجل الهدف الأول للأهلي🔥⚽️#دوري_روشن_السعودي#التعاون_الأهلي | #SSC pic.twitter.com/p56jEEBcGe
— SSC (@ssc_sports) March 9, 2024