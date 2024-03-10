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الأهلي يتغلب على التعاون في دوري روشن
الرياضة

الأهلي يتغلب على التعاون في دوري روشن

صحيفة البلادaccess_time1 / رمضان / 1445 هـ      10 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تصوير- عبدالرحمن الخزيم

تغلب فريق الأهلي على نظيره التعاون، مساء السبت، بهدف وحيد، في إطار منافسات الجولة الـ 23 بدوري روشن.

سجل اللاعب فراس البريكان هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 82 من زمن المباراة.

بتلك النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 47 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد التعاون عند 39 نقطة في المركز الخامس.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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