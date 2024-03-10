المحليات

إغلاق 156 منشأة مخالفة في جدة

صحيفة البلادaccess_time1 / رمضان / 1445 هـ      10 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

نفذت أمانة محافظة جدة خلال شهر فبراير الماضي، أكثر من 19 ألف جولة رقابية على المنشآت التجارية والصحية في نطاق 16 بلدية فرعية.

 وأكد المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد بن عبيد البقمي، استمرار وتكثيف الجهود الرقابية؛ بهدف رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية، لحفظ أمن وسلامة الغذاء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار، مبيناً أنه جرى خلال الشهر الماضي زيارة 8,155 منشأة صحية، و6,253 منشأة تجارية، وإغلاق 156 منشأة مخالفة.

 وأضاف أن الجولات الرقابية نتج عنها تسجيل 19,661 مخالفة تنوعت ما بين عدم الحصول على الشهادات الصحية أو عدم تجديدها، ومخالفات تتعلق بالاشتراطات الصحية، وسوء الحفظ والتخزين.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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