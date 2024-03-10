إغلاق 156 منشأة مخالفة في جدة

جدة : البلاد

نفذت أمانة محافظة جدة خلال شهر فبراير الماضي، أكثر من 19 ألف جولة رقابية على المنشآت التجارية والصحية في نطاق 16 بلدية فرعية.

وأكد المتحدث الرسمي لأمانة جدة محمد بن عبيد البقمي، استمرار وتكثيف الجهود الرقابية؛ بهدف رفع نسبة امتثال المنشآت التجارية والصحية، لحفظ أمن وسلامة الغذاء، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار، مبيناً أنه جرى خلال الشهر الماضي زيارة 8,155 منشأة صحية، و6,253 منشأة تجارية، وإغلاق 156 منشأة مخالفة.

وأضاف أن الجولات الرقابية نتج عنها تسجيل 19,661 مخالفة تنوعت ما بين عدم الحصول على الشهادات الصحية أو عدم تجديدها، ومخالفات تتعلق بالاشتراطات الصحية، وسوء الحفظ والتخزين.