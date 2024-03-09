موسم الرياض يعلن أنتوني جوشوا بطلًا لنزال Knockout Chaos

زياد المعيوف يتغلب على منافسه المكسيكي لوبيز فلوريس
هاني البشر – الرياض
بحضور معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) أُعلن موسم الرياض اليوم السبت أنتوني جوشوا بطلًا لنزال Knockout Chaos بعد تسديده ضربتين قاضية لانجانو في أول جولتين من نزال اليوم السبت ضد نظيره فرانسيس انجانو في منطقة Kingdom Arena بالرياض.
جمع هذا النزال المنتظر أبرز الأسماء في عالم الملاكمة الحديثة، حيث شهدت حلبة kingdom Arena فوز أندري نوفيتسكي على نظيره خوان توريس في ثلاث جولات، وتبعها تغلب الملاكم السعودي من الوزن الخفيف السوبر زياد المعيوف على منافسه المكسيكي كريستيان لوبيز فلوريس في كل جولة.
فيما فاز الملاكم المحترف الإنجليزي رومان فيوري على نظيره مارتن سفارك بنتيجة مقاربة (39-37)، واستطاع الملاكم الإنجليزي لويس غرين هزيمة الملاكم الإنجليزي جاك ماكغان في أول جولة، وعلى لقب بطل الوزن الثقيل تغلب الملاكم الأسترالي جوستيس هوني الملاكم الجنوب أفريقي كيفن ليرينا بقرار الإجماع. وفاز الملاكم الإنجليزي مارك تشامبرلين بلقب الوزن الخفيف على نظيره الملاكم الويلزي غافن غوين بعد اربع جولات.
واستكملت ليلة النزالات المشوقة عروضها بفوز الملاكم الأوزباكستاني إسرائيل مارديموف بلقب بطل العالم في فئة وزن الويلتر السوبر ضد الملاكم الروسي ماغوميد كوربانوف في الجولة الخامسة. وبعد 12 جولة، انتهى النزال بين الملاكم الإنجليزي نِك بال والملاكم المكسيكي راي فارغس بالتعادل في جولة بطل العالم في فئة وزن الريشة. وتغلب الملاكم النيوزيلندي جوزيف باركر على نظيره الملاكم الصيني زيلي تشانغ في مواجهة حاسمة على لقب بطل WBO المؤقت في فئة الوزن الثقيل في نزال شرس أشعل حماس الجماهير في منطقة Kingdom Arena.