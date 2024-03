الرياضة في دوري” يلو”.. القادسية يواجه الخلود.. والعدالة في ضيافة الجبلين

حائل _ خالد الحامد

تنطلق اليوم (السبت) مباريات الجولة الـ 25 من دوري “يلو” للدرجة الأولى للمحترفين، بثلاث مواجهات؛ إذ سيواجه فريق العين ضيفه الترجي، ويستقبل الجبلين نظيره العدالة ، ويلتقي القادسية مع الخلود. العين VS الترجي

على استاد الملك سعودبالباحة، يخوض العين مواجهة جديدة أمام ضيفه الترجي في رحلة ترتيب الأوراق مع أمل تحقيق نتيجة إيجابية للابتعاد عن المراكز المتأخرة والتقدم في الترتيب. قبل اللقاء يأتي العين بالمركز الخامس بـ 24 نقطة، والترجي يملك 17 نقطة بالمركز الأخير. لقاء الذهاب انتهى بفوز الترجي بهدفين مقابل هدف. القادسية VS الخلود

يستضيف القادسية فريق الخلود على ملعب الأمير سعود بن جلوي بالخبر، وتشتعل المواجهة بين الفريقين بسبب موقفيهما على لائحة الترتيب.

يحتل القادسية الصدارة، برصيد 53 نقطة، في المقابل يطمح بالنقاط الثلاث للمحافظة على حظوظه في المنافسة على الصعود ، ويدخل اللقاء وهو بالمركز الثالث برصيد 42 نقطة. نتيجة الدور الأول كانت لصالح القادسية بهدفين هدف. الجبلين VS العدالة

يواجه الجبلين نظيره نادي العدالة، على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد في حائل. يبحث كلا الفريقين عن تحقيق الانتصار؛ من أجل تحسين وضع الفريق في جدول ترتيب المسابقة، والتواجد ضمت الفرق المرشحة للصعود. يحتل الجبلين المركز السادس برصيد 41 نقطة، بينما يحتل العدالة المركز السابع برصيد 38 نقطة.