شاهد | مانشستر يونايتد يهزم إيفرتون بثنائية في الدوري الإنجليزي

انتصر مانشستر يونايتد على ضيفه إيفرتون بنتجة (2-0) عصر اليوم السبت، ضمن لقاءات الأسبوع الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (2023-2024).

وعاد الفريق الأحمر بقيادة المدرب الهولندي إيريك تين هاغ، إلى درب الانتصارات بعد خسارته في الجولة الماضية أمام مانشستر سيتي في ديربي المدينة (1-3).

أمام 74 مشجّع في ملعبه (أولد ترافورد) حصد مانشستر يونايتد الفوز الـ15 بالموسم الحالي، ليرفع رصيده إلى 47 نقطة في المركز السادس على اللائحة.

سجّل هدفي اللقاء كل من صانع الألعاب البرتغالي برونو فيرنانديز والمهاجم الدولي الإنجليزي ماركوس راشفورد في الدقيقتين 12 و36 من ضربتي جزاء.

مانشستر يونايتد نجح في تحقيق الفوز الخامس تواليًا على الـ(توفيز) في كل المسابقات، حيث فاز في اللقاءات السابقة بنتائج (2-1) و(3-1) و(2-0) و(3-0).

شاهد أهداف مانشستر يونايتد وإيفرتون 2-0

Goal!

Sloppy defending from Everton hands Man United another penalty!

This time Marcus Rashford finds the back of the net.#beINPL #MUNEVE pic.twitter.com/Hhuu9ZAWdU

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) March 9, 2024