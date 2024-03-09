الإسباني كارلوس ساينز يغيب عن سباق جائزة السعودية الكبرى

الرياضةالإسباني كارلوس ساينز يغيب عن سباق جائزة السعودية الكبرى صحيفة البلادaccess_time29 / شعبان / 1445 هـ 9 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق هاني البشر – جدة أعلن فريق فيراري المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات إن سائقه الإسباني كارلوس ساينز لن يشارك في سباق جائزة السعودية الكبرى بسبب إصابته بالتهاب الزائدة الدودية. وأضاف الفريق الإيطالي في بيان “منذ التجارب الحرة الثالثة سيقود السائق الاحتياطي أوليفر بيرمان بديلاً عنه وبالتالي لن يشارك بيرمان في هذه الجولة من بطولة الفورمولا 2 لانه سيشارك في الفورمولا 1. وقال كارلوس ساينز: ” لقد خضعت لعملية جراحية سلسة وأشعر بتحسن كبير ، أشكركم على جميع رسائلكم الطيبة ولكل من اعتنى بي هذه الأيام هنا في السعودية، وخاصة في مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة ، شكرا لكم”.