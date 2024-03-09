“أرامكو” تفتتح أول محطة بحرية في المملكة لتزويد اليخوت والقوارب بالوقود

جدة : البلاد

أعلنت أرامكو السعودية، افتتاح “أرامكو مارينا” أول محطة بحرية لها في المملكة تحمل الهوية الجديدة للعلامة التجارية الخاصة بمحطات أرامكو السعودية، لتزود اليخوت والقوارب بالوقود في نادي اليخوت بجدة على ساحل البحر الأحمر، وذلك تزامنا مع انطلاق سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1.

وأكدت “أرامكو” أن افتتاح المحطة يأتي في إطار جهود الشركة للإسهام في دعم قطاع السياحة في المنطقة وتطوير التنمية السياحية في المملكة، وفصلا جديدا في جهود توسيع وجود الشركة عبر سلسلة القيمة في المملكة.

وتخدم المحطة العملاء المحليين والدوليين، حيث توفر منتجي الديزل والبنزين، بطاقة تشغيلية تبلغ أكثر من 65 مليون لتر سنويا.