ضربة موجعة لريال مدريد برفض استئناف بيلينغهام

أكّدت وسائل إعلام الجمعة، إن لجنة الانضباط في الاتحاد الإسباني لكرة القدم رفضت الاستئناف المقدّم من ريال مدريد، بشأن تخفيف عقوبة لاعبه جودي بيلينغهام.

وتعرّض بيلينغهام إلى الطرد عقب نهاية مباراة فريقه أمام فالنسيا السبت الماضي، في الجولة 27 من الدوري الإسباني، والتي انتهت بالتعادل (2-2) بملعب فالنسيا.

النجم الإنجليزي سجّل هدفًا في الوقت القاتل ليمنح ريال مدريد الانتصار، غير أن الحكم خيسوس جيل مانزانو ألغاه، بداعي أنّه أطلق صافرة النهاية بالفعل قبل أن يوزّع براهيم دياز الكرة إلى بيلينغهام في لقطة الهدف ،ما تسبب في غضب وفوضى عارمة انتهت بإشهار البطاقة في وجه بيلينغهام.

رفض استئناف ريال مدريد بشأن بيلينغهام يعني أن اللاعب سيغيب عن الجولتين 28 و29 من الدوري الإسباني أمام سيلتا فيغو وأوساسونا على التوالي.

بيلينغهام هو هدّاف الفريق الملكي في الموسم الحالي (2023-2024) على مستوى كل البطولات، حيث سجّل 20 هدفًا وقدّم 9 تمريرات حاسمة لزملائه.