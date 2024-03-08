الهلال يتغلب على الرياض بثلاثية ويعزز صدارته لـ” روشن”

محمود العوضي- جدة
تغلب فريق الهلال على نظيره الرياض 1/3 في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة على ملعب
مدينة الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في إطار منافسات الجولة الـ 23 بدوري روشن.
سجل فريق الرياض هدفه في الدقيقة 52، عبر علي البليهي بالخطأ في مرماه. فيما أحرز روبن بنيفيز هدف التعادل لفريق الهلال في الدقيقة 66، قبل أن يضيف ميشايل ديلغادو الهدف الثاني في الدقيقة 75. وتمكن اللاعب ميتروفيتش من تسجيل الهدف الثالث لفريق الهلال في الدقيقة 90 3 من ركلة جزاء.
بتلك النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 65 نقطة في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الرياض عند 23 نقطة في المركز الخامس عشر.
كامبانيا يتصدى لجزائية ميتروفيتش🧤#دوري_روشن_السعودي#الرياض_الهلال | #SSC pic.twitter.com/2m3myADnfH
— SSC (@ssc_sports) March 8, 2024
هدددددف!⚽
الرياض يتقدم في اللقاء.. علي البليهي بالخطأ في مرماه ⚽🔥
الرياض 1 × 0 الهلال#دوري_روشن_السعودي #الرياض_الهلال | #SSC pic.twitter.com/RKWBZxyHUj
— SSC (@ssc_sports) March 8, 2024
هدددددف!⚽
من علامة الجزاء.. نيفيز يعود بالهلال ⚽🔥
الرياض 1 × 1 الهلال#دوري_روشن_السعودي #الرياض_الهلال | #SSC pic.twitter.com/16bYL659U6
— SSC (@ssc_sports) March 8, 2024
هدددددف!⚽
رأسية ميشايل تعلن تقدم الهلال 🔥⚽
الرياض 1 × 2 الهلال#دوري_روشن_السعودي #الرياض_الهلال | #SSC pic.twitter.com/QV00RqwHvw
— SSC (@ssc_sports) March 8, 2024
هدددددف!⚽
ميتروفيتش يضع بصمته بهدف هلالي ثالث ⚽🔥
الرياض 1 × 3 الهلال#دوري_روشن_السعودي #الرياض_الهلال | #SSC pic.twitter.com/7b9FloavH4
— SSC (@ssc_sports) March 8, 2024