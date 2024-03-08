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الهلال يتغلب على الرياض بثلاثية ويعزز صدارته لـ” روشن”
الرياضة

الهلال يتغلب على الرياض بثلاثية ويعزز صدارته لـ” روشن”

صحيفة البلادaccess_time28 / شعبان / 1445 هـ       8 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تغلب فريق الهلال على نظيره الرياض 1/3 في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة على ملعب

مدينة الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في إطار منافسات الجولة الـ 23 بدوري روشن.

سجل فريق الرياض هدفه في الدقيقة 52، عبر علي البليهي بالخطأ في مرماه. فيما أحرز روبن بنيفيز هدف التعادل لفريق الهلال في الدقيقة 66، قبل أن يضيف ميشايل ديلغادو الهدف الثاني في الدقيقة 75. وتمكن اللاعب ميتروفيتش من تسجيل الهدف الثالث لفريق الهلال في الدقيقة 90 3 من ركلة جزاء.

بتلك النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 65 نقطة في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الرياض عند 23 نقطة في المركز الخامس عشر.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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