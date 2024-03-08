الإقتصاد

التجارة: 476 ألف سجل تجاري قائم مملوك للسيدات بنهاية 2023

صحيفة البلادaccess_time28 / شعبان / 1445 هـ       8 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

 كشفت وزارة التجارة أن إجمالي السجلات التجارية القائمة للمؤسسات والشركات المملوكة للسيدات بلغت 476,040 سجلًا تجاريًا بنهاية العام 2023م.

 وتزامنًا مع الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة، بينت الوزارة أن منطقة الرياض تتصدر قائمة المناطق في السجلات التجارية القائمة للسيدات بواقع 124,107 سجلات تجارية، تليها منطقة مكة المكرمة بوقع 106,818 سجلًا تجاريًا، ثم المنطقة الشرقية 62,041، وجاءت منطقة عسير خامس أكثر المناطق في السجلات التجارية القائمة للسيدات بواقع 37.671 سجلًا تجاريًا.

 وتركزت السجلات التجارية للسيدات في قطاعات عدة أبرزها: تجارة الجملة والتجزئة، وتقنية المعلومات والاتصالات، والخدمات الإدارية، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، والنقل والخدمات اللوجستية، والأنشطة العقارية، والتشييد.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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