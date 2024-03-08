“البلدية والإسكان” تحقق المركز الرابع لمؤشر جاهزية تبنّي التقنيات الناشئة 2024

الرياض : البلاد

حققت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المركز الرابع لمؤشر “جاهزية تبنّي التقنيات الناشئة” لعام 2024، والذي نظمته هيئة الحكومة الرقمية على هامش مؤتمر ليب العالمي 2024.

وتوّجِت الوزارة في مجال التحول الرقمي والبلديات الذكية من بين 35 جهة حكومية شاركت في تقرير عام 2024؛ وذلك نظير ما تقوم به من دور فاعل بدعم أحدث التقنيات والحلول الرقمية في القطاع البلدي والسكني، لاستخدامها في أعمال تعزيز كفاءة التخطيط والمراقبة، وتوفير الخدمات المتطورة، وبناء مدن ذكية ومستدامة تسهم بالارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية.

ويهدف تقرير مؤشر جاهزية إلى تبنّي التقنيات الناشئة لعام 2024 لدعم الجهات الحكومية في تقييم مستوى جاهزيتها لتبني التقنيات الناشئة، ما أسهم في تحقيق ارتفاع في النتائج العامة وصل إلى 70% متقدمًا عن العام الماضي بنسبة 10%.

يذكر أن نتائج مؤشر جاهزية تبني التقنيات الناشئة – الذي أطلقته هيئة الحكومة الرقمية – يؤكد حرص الجهات الحكومية على تبني هذه التقنيات، ودعمها لإحداث تغييرات إيجابية بما يُسهم في تحسين أداء المشاريع، وتحقيق المستهدفات الإستراتيجية للحكومة الرقمية.