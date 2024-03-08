الرياضة

الأهلي يتوج بكأس مصر للمرة 39 في الرياض

صحيفة البلادaccess_time28 / شعبان / 1445 هـ       8 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

توج فريق الأهلي بطلاً لكأس مصر، على حساب غريمه الزمالك، وذلك بعد فوزه عليه  بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض.

 

أحرز إمام عاشور الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 84، فيما أضاف محمد مجدي “قفشة” الهدف الثاني في الدقيقة 90+4.

 

وأنهى الأهلي لعنته أمام غريمه التقليدي، بالفوز عليه في نهائي كأس مصر للمرة الأولى منذ عام 2007، وبهذا يبتعد الأهلي بصدارة أكثر الأندية تتويجا بلقب كأس مصر (39 مرة).

https://twitter.com/i/status/1766195462292312109

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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