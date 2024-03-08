الأهلي يتوج بكأس مصر للمرة 39 في الرياض

محمود العوضي- جدة

توج فريق الأهلي بطلاً لكأس مصر، على حساب غريمه الزمالك، وذلك بعد فوزه عليه بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأول بارك في العاصمة السعودية الرياض.

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على الكأس كله يرقص😂👏🏼 احتفال كهربا مع إمام عاشور بهدف الأهلي الأول 🦅🦅#كأس_مصر pic.twitter.com/exS5JeoHkf — OnTime Sports (@ONTimeSports) March 8, 2024

لــــيـــــلـــــة أهــــلاووووية🔥🔥 أهداف فوز الأهلي على الزمالك بهدفين مقابل لا شيء في نهائي كأس مصر 🏆🦅🔴#كأس_مصر pic.twitter.com/TzqEhV8I9O — OnTime Sports (@ONTimeSports) March 8, 2024

"النهائيات تكسب ولا تلعب؟ 🦅👌 تعليق جوزيه مورينيو على فوز المارد الأحمر النادي الأهلي بكأس مصر: "الزمالك لم يستحق الخسارة"#كأس_مصر pic.twitter.com/lgyrONk0Gz — OnTime Sports (@ONTimeSports) March 8, 2024