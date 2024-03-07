100 ألف وحدة للبيع على الخارطة

البلاد – الرياض

تعزيزًا للمعروض العقاري وبجودة وأسعار مناسبة، أتاحت لجنة البيع والتأجير على الخارطة “وافي” خلال العام الماضي 101.942 وحدة عقارية متنوعة في السوق العقاري السعودي للبيع على الخارطة، من خلال 434 رخصة صادرة لمشاريع سكنية وصناعية وتجارية وخدمية وسياحية وغيرها، وذلك امتدادًا لجهود اللجنة، وتوفير وحدات عقارية تلبي تطلعات الأسر السعودية، وتسهم في رفع نسبة التملك السكني إلى 70 % بحلول عام 2030م، وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وأوضح الأمين العام للجنة البيع والتأجير على الخارطة نايف بن نواف الشريف، أن رخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة شهدت نموًا بلغ 63 % خلال عام 2023م مقارنة بالعام الماضي، حيث تم الترخيص لـ 3273 وحدة عقارية جديدة في جميع مدن ومناطق المملكة، مبينًا أنّ نسبة نمو المشاريع المنجزة بلغت 650 %، وتم إنجاز واكتمال 3640 وحدة سكنية لـ 42 مشروعًا في مناطق المملكة.

وأشار الشريف إلى ارتفاع نسبة نمو تأهيل المنشآت العقارية لممارسة نشاط البيع على الخارطة، حيث بلغت نسبة نمو المطورين 9 % مقارنة بعام 2022م، وتأهيل المكاتب الهندسية 22 %.