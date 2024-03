كلوب محللًا تلفزيونيًا في كأس أمم أوروبا 2024

قالت يومية ديلي ميل (Daily Mail) البريطانية الخميس: إن مدرب ليفربول يورغن كلوب (56 عامًا) تلقّى عروضًا للعمل كمحلل تلفزيوني في كأس أمم أوروبا 2024.



كلوب اعلن أنّه سيرحل عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري (2023-2024) ليسدل الستار على 10 أعوام متتالية في قيادة الدفّة الفنّية في النادي الـ(سكاوزي).



حسب المصدر، تتنافس مجموعة قنواتي (BBC) و(ITV) الرائدتان في المملكة المتحدة، للحصول على خدمات كلوب لتحليل مباريات كأس أمم أوروبا 2024.



كلوب أبدى اعتذاره مبدئيُا عن العمل كمحلل تلفزيوني في يورو 2024، وفضّل البقاء بعيدًا عن الأنظار لأخذ استراحة مؤقّتة، بعد 3 عقود من العمل المتواصل في عالم التدريب، وذكرت وسائل إعلام أنّ الأمر لم يًحسم بعد، حيث ستقدم القناتين عروضًا أخرى في الأسابيع القليلة المقبلة.

