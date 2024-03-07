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ضمك يهزم الوحدة 0/1 في دوري روشن
الرياضة

ضمك يهزم الوحدة 0/1 في دوري روشن

صحيفة البلادaccess_time27 / شعبان / 1445 هـ       7 مارس 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تغلب فريق ضمك على نظيره الوحدة، بهدف وحيد، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس،

  ضمن منافسات الجولة الـ 23 من دوري روشن للمحترفين.

سجل اللاعب عبدالإله بخاري لاعب الوحدة هدف فريق ضمك بالخطأ في مرماه. وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه لاعب الوحدة جواد الياميق في الدقيقة 83، ليكمل فريقه المباراة بـ 10 لاعبين .

بهذا  الفوز، رفع فريق ضمك رصيده إلى 34 نقطة في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 27 نقطة في المركز العاشر.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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