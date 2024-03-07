ضمك يهزم الوحدة 0/1 في دوري روشن

محمود العوضي- جدة
تغلب فريق ضمك على نظيره الوحدة، بهدف وحيد، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس،
ضمن منافسات الجولة الـ 23 من دوري روشن للمحترفين.
سجل اللاعب عبدالإله بخاري لاعب الوحدة هدف فريق ضمك بالخطأ في مرماه. وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه لاعب الوحدة جواد الياميق في الدقيقة 83، ليكمل فريقه المباراة بـ 10 لاعبين .
بهذا الفوز، رفع فريق ضمك رصيده إلى 34 نقطة في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 27 نقطة في المركز العاشر.
هدددددف!⚽
عبدالإله بخاري بالخطأ في مرماه يعلن الهدف الأول لضمك
#ضمك_الوحدة
#دوري_روشن_السعودي | #SSC pic.twitter.com/Mo3JiQTMu1
— SSC (@ssc_sports) March 7, 2024